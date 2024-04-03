Ще не електронний кабінет: в Раді пояснили, що за закон підписав Зеленський

Йдеться лише про вдосконалення процедури інформаційної взаємодії

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №10062. Відтак, з'явилися чутки про запуск електронного кабінету призовника. Однак, як виявилося, підписання цього закону не передбачає його запуск.

Про це в коментарі "Телеграф" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Зокрема, згідно з положеннями пояснювальної записки, у законі №10062 йдеться лише про вдосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами та запровадження електронної процедури набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

"Говорити, що вчора президент підписав закон про запровадження електронного кабінету призовників, — некоректно. Насправді, було ухвалено норму, яка дозволить державі мати більш повну картину про склад військовозобов'язаних громадян. Впровадження електронного кабінету призовників передбачено в законопроекті щодо мобілізаційного процесу, який ми зараз розглядаємо в комітеті, але станом на сьогодні механізм його створення законодавчо не закріплено", — сказав Веніславський.

За його словами, ухвалення даної норми, дійсно, дозволить військовослужбовцям і членам їхніх родин подавати документи для оформлення того чи іншого статусу в електронному вигляді. Це дозволить оминути складну бюрократію і походеньки по кабінетах з паперовими роздруківками.

Раніше "Телеграф" спробував розібратися в тому, що таке електронний кабінет призовника і який функціонал у нього має бути. Почати варто з того, що кабінет є інтерфейсом для відображення даних про призовника, військовозобов’язаного або резервіста.