Чи будуть у кабінеті військовозобов’язаного електронні повістки? У Міноборони дали однозначну відповідь

У Міноборони розповіли про основну функцію електронного кабінету військовозобов’язаного

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав законопроєкт щодо запуску електронного кабінету призовника. Усіх військовозобов’язаних тепер турбує одне з головних питань — чи будуть у кабінеті електронні повістки.

У Міноборони України дали чітку відповідь. За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, такої функції не передбачено.

"За законом, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — повідомила Чорногоренко в ефірі телемарафону.

Вона також нагадала, що електронний кабінет військовозобов’язаного потрібен лише для того, щоб оновлювати дані військовозобов’язаних чоловіків.

Нагадаємо, що законопроєкт про електронний кабінет військовозобов’язаного Верховна Рада проголосувала ще у січні 2024 року. А сьогодні, 2 квітня, президент підписав документ.

Мета кабінету військовозобов’язаного — зменшити кількість помилок від людського чинника та запобігти корупції. Будь-які зміни даних військовозобов’язаного відразу відображатимуться в реєстрі, а підтвердити їх можна буде не візитом до ТЦК, а просто електронним підписом.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні знизили вік для мобілізації. Володимир Зеленський підписав відповідний документ, який набуде чинності 3 квітня.