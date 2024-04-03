Еще не электронный кабинет: в Раде объяснили, что за закон подписал Зеленский

Речь идет только об усовершенствовании процедуры информационного взаимодействия

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10062. Появились слухи о запуске электронного кабинета призывника. Однако, как выяснилось, подписание этого закона не предусматривает его запуск.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В частности, согласно положениям пояснительной записки, в законе №10062 говорится лишь об усовершенствовании процедуры информационного взаимодействия между государственными реестрами и внедрении электронной процедуры обретения военнослужащими статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитников Украины.

"Говорить, что вчера президент подписал закон о введении электронного кабинета призывников, — некорректно. На самом деле была принята норма, которая позволит государству иметь более полную картину о составе военнообязанных граждан. Внедрение электронного кабинета призывников предусмотрено в законопроекте о мобилизационном процессе, который мы сейчас рассматриваем в комитете, но по состоянию на сегодняшний день механизм его создания законодательно не закреплен", — сказал Вениславский.

По его словам, принятие данной нормы действительно позволит военнослужащим и членам их семей подавать документы для оформления того или иного статуса в электронном виде. Это позволит обойти сложную бюрократию и похождения по кабинетам с бумажными распечатками.

Ранее Телеграф попытался разобраться в том, что такое электронный кабинет призывника и какой функционал у него должен быть. Начать следует с того, что кабинет является интерфейсом для отображения данных о призывнике, военнообязанном или резервисте.