Ексрадник Банкової отримав підозру у справі з "Укрзалізницею", з ним ще кілька людей: хто саме

Злочин був скоєний у червні-грудні 2022 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у вівторок, 2 квітня, викрили в АТ "Укрзалізниця" організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України. Її діяльність призвела до заволодіння 94,8 млн грн. Це сталося при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. У середу, 3 квітня, сім фігурантів справи отримали підозри.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Серед них і сам ексрадник ОП.

За даними ЗМІ, лідером групи є Артем Шило. Йому також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів "Укрзалізниці", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

А судячи з інформації Bihus.info, саме 3 квітня ввечері Шилу обирають запобіжний захід.

Як вказує НАБУ, повідомлення про підозру вручили таким особам:

лідеру організованої групи;

двом учасникам організованої групи;

колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";

особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;

підлеглому лідера організованої групи

Також суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Як писав "Телеграф", Шило з 2012 року працював у СБУ, а з 2016 року — у департаменті протидії кіберзлочинам. 2021 року він звільнився зі служби. І цього року, за даними ЗМІ, став позаштатним радником в Офісі Президента. На цій посаді пробув один рік.

Коли СБУ очолив Василь Малюк, улітку 2022 року Шило одразу повернувся на службу. Щоправда з 14 березня 2024 року стало відомо, що він більше не голова Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. За даними джерел у керівництві Служби безпеки, ініціатором відставки Шила був президент Володимир Зеленський.

Однією з ймовірних причин відставки Шила називали необґрунтоване збільшення справ, які СБУ розслідує проти бізнесу, про це писав Forbes, посилаючись на джерела серед правоохоронців.

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