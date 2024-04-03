Экс-советник Банковой получил подозрение по делу с "Укрзализныцей", с ним еще несколько человек: кто именно

Преступление было совершено в июне-декабре 2022 года

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник, 2 апреля, разоблачили в АО "Укрзализныця" организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины. Ее деятельность привела к завладению 94,8 млн грн. Это произошло при закупке трансформаторов во время военного положения. В среду, 3 апреля, семь фигурантов дела получили подозрения.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В их числе и сам экс-советник ОП.

По данным СМИ, лидером группы является Артем Шило. Ему также сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей "Укрзализныци", которые НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.

А судя по информации Bihus.info, именно 3 апреля вечером Шило выбирают меру пресечения.

Как указывает НАБУ, сообщение о подозрении было вручено следующим лицам:

лидеру организованной группы;

двум участникам организованной группы;

бывшему заместителю Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця";

заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця";

лицу, действовавшему от имени владельца компании-поставщика;

подчиненному лидеру организованной группы.

Также суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Как писал "Телеграф", Шило с 2012 года работал в СБУ, а с 2016 года — в департаменте противодействия киберпреступлениям. В 2021 году он уволился со службы. И с этого года, по данным СМИ, стал внештатным советником в Офисе Президента. На этой должности пробыл один год.

Когда СБУ возглавил Василий Малюк, летом 2022 года Шило сразу вернулся на службу. Правда с 14 марта 2024 стало известно, что он больше не глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. По данным источников в руководстве Службы безопасности, инициатором отставки Шило был лично президент Владимир Зеленский.

Одной из вероятных причин отставки Шило называли необоснованное увеличение дел, которые СБУ расследует против бизнеса — об этом писал Forbes, ссылаясь на источники среди правоохранителей.

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