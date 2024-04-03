В Україні з 1 травня подорожчає електроенергія? У НКРЕКУ відреагували на хвилювання у суспільстві

Глава НКРЕКУ пояснив, які зміни можуть відбутися з 1 травня 2024 року

У мережі з’явилася інформація, що в Україні може подорожчати електроенергія вже з 1 травня. Однак у НКРЕКП пізніше заявили, що слова голови установи Валерія Тарасюка неправильно витлумачили.

Про це повідомила член Комісії Ольга Бабій. Вона підкреслила, що про підвищення тарифів для населення зараз не йдеться, а в ЗМІ просто перекрутили інформацію.

"НКРЕКП інформує, що робота зі збільшення чинних тарифів на електричну енергію для побутових споживачів не ведеться", — написала вона.

Напередодні Валерій Тарасюк заявив, що зараз різницю між ринковою ціною на електроенергію для населення та тарифами покриває НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго". Але з 1 травня 2024 року цей механізм може змінитись.

"Будуть чи зміни, чи продовження ПСО (механізм забезпечення населення електроенергією — ред.) щодо населення в чинному варіанті… Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", — заявив Тарасюк.

Він також нагадав, що через обстріли росіян ситуація у всіх енергокомпаній України складна.

"Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно", — наголосив глава енергорегулятора.

Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни знищили одну із найбільших ТЕС в Україні. Вона розташована в Харківській області та забезпечувала світлом три області.