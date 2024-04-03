В Украине с 1 мая подорожает электроэнергия? В НКРЭКУ отреагировали на волнения в обществе

Глава НКРЭКУ объяснил, какие изменения могут произойти с 1 мая 2024 года

В сети появилась информация о том, что в Украине может подорожать электроэнергия уже с 1 мая. Однако в НКРЭКУ позже заявили, что слова главы учреждения Валерия Тарасюка неверно истолковали.

Об этом сообщила член Комиссии Ольга Бабий. Она подчеркнула, что речи о повышении тарифов для населения сейчас не идет, а в СМИ попросту перекрутили информацию.

"НКРЭКУ информирует, что работа по увеличению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется", — написала она.

Накануне Валерий Тарасюк заявил, что сейчас разницу между рыночной ценой на электроэнергию для населения и тарифами покрывает НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". Но с 1 мая 2024 года этот механизм может измениться.

"Будут или изменения, или продолжение ПСО (механизм обеспечения населения электроэнергией — ред.) в отношении населения в существующем варианте… Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже", — заявил Тарасюк.

Он также напомнил, что из-за обстрелов россиян ситуация у всех энергокомпаний Украины сложная.

"Всей энергосистеме сложно. Я не знаю ни одной компании, которой сейчас не сложно", — подчеркнул глава энергорегулятора.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россияне уничтожили одну из крупнейших ТЭС в Украине. Она расположена в Харьковской области и обеспечивала светом три области.