В Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект по мобилизации: есть одна проблема

Помимо закона 10449 депутаты планируют рассмотреть еще несколько вопросов

Новый закон о мобилизации, который должен усилить её, до сих пор не принят. В Раде рассказали, когда планируют вынести его на рассмотрение.

Так, по информации нардепа Ярослава Железняка, законопроект 10449 будет вынесен на повестку дня 10-11 апреля. Кроме него депутаты рассмотрят еще такие вопросы:

законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации (#10379);

законопроект о мобилизации осужденных (#11079-1).

При этом нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что новый законопроект о мобилизации планируют рассмотреть именно 10 апреля.

Впрочем, как отметил Железняк, по законопроекту 10449 пока нет финальной таблицы.

"Комитет на этой неделе работает и возможно только завтра (в субботу) будет финальное заседание, где одобрят и комитетские правки и всю таблицу до второго чтения", — говорит он.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.