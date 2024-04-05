В Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект по мобилизации: есть одна проблема
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Помимо закона 10449 депутаты планируют рассмотреть еще несколько вопросов
Новый закон о мобилизации, который должен усилить её, до сих пор не принят. В Раде рассказали, когда планируют вынести его на рассмотрение.
Так, по информации нардепа Ярослава Железняка, законопроект 10449 будет вынесен на повестку дня 10-11 апреля. Кроме него депутаты рассмотрят еще такие вопросы:
- законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации (#10379);
- законопроект о мобилизации осужденных (#11079-1).
При этом нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что новый законопроект о мобилизации планируют рассмотреть именно 10 апреля.
Впрочем, как отметил Железняк, по законопроекту 10449 пока нет финальной таблицы.
"Комитет на этой неделе работает и возможно только завтра (в субботу) будет финальное заседание, где одобрят и комитетские правки и всю таблицу до второго чтения", — говорит он.
Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.