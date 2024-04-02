Масовий збій у Telegram: що відомо

Знову проблеми з додатком на телефон та програмою на ПК

Користувачі популярного в Україні месенджера Telegram увечері у вівторок, 2 квітня, повідомляють про збій. Є проблеми як з мобільним додатком, так і з програмою на персональний комп’ютер.

У месенджері погано завантажуються медіафайли. Інформацію про проблеми з Telegram підтверджує сервіс Downdetector.

Українські користувачі скаржаться, що увечері почались проблеми з завантаженням фото та відео. У більшості картинки доступні, а от з відеороликами та GIF складніше. Є також скарги на неможливість прослухати голосові повідомлення.

Нагадаємо, останній масштабний збій роботи месенджера Telegram фіксували 12 березня. Основні проблеми були пов’язані з затримкою відправлення повідомлень, повільним пошуком та відсутністю доступу до чат-ботів. На збої також скаржились користувачі з інших країн.

Зазначимо, в Україні розглядають варіант блокування Telegram. Це пов’язано з використанням платформи для поширення російських фейків. Проте наразі нардепи пропонують регулювання роботи месенджера, а не повне блокування. Відповідний законопроєкт вже пропрацьовують.

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