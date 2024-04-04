Суд вперше визнав законним перехід громади до ПЦУ з УПЦ МП: що це означає

За словами адвокатів, важливість такого рішення суду важко переоцінити

Парафії Української православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) продовжують переходити до Української Православної Церкви (ПЦУ). Вперше законність такого переходу визнав Верховний Суд.

Як сказано на Facebook-сторінці Верховного Суду, частина мешканців села Калинівка Житомирської області ухвалила добровільне рішення змінити канонічну приналежність та перейти до Православної Церкви України. Однак це було оскаржено в суді.

Справа містить низку виняткових правових проблем, пов’язаних зі зміною канонічної приналежності. З цієї причини Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала її на розгляд Великої Палати ЗС.

"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", — йдеться у повідомленні.

У ВС зазначили, що під час розгляду цієї справи було сформульовано низку важливих параметрів. Йдеться про поняття релігійної громади, критерії членства в ній, спосіб реалізації права релігійної громади змінити підпорядкування в канонічних та організаційних питаннях та підставах втручання суду у здійснення цього права. Також було визначено особливості юридичного оформлення такої зміни.

Адвокати, які представляли у суді ПЦУ, повідомили "Українській правді", що 3 квітня Верховний суд ухвалив остаточне рішення щодо законності переходу громади до ПЦУ. За їхніми словами, це рішення суду є вкрай важливим для України.

"Загалом, важливість цього рішення для процесу переходу релігійних громад України з УПЦ МП до ПЦУ, який триває з 2019 року, важко переоцінити, адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних суперечок і додасть впевненості в законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються приймати рішення про виході з УПЦ МП", — пояснили вони.

Як повідомляв "Телеграф", станом на кінець 2023 року в Україні продовжували діяти 8193 храми Української православної церкви (Московського Патріархату). При цьому на той момент від початку повномасштабної війни 589 релігійних установ перейшли до ПЦУ. Найбільше таких парафій на Київщині, Хмельницькій та Вінницькій областях.