Відмовився від медогляду — сів у в’язницю: стало відомо, коли Рада розгляне скандальний законопроєкт

У Кримінальний та Адміністративний кодекс пропонують запровадити низку змін

Наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроєкт №10379 щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, чоловіків можуть відправляти до в’язниці через відмову від медичного огляду.

Очікується, що законопроєкт розглянуть наступного тижня, 10-11 квітня, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також на порядку денному є ще кілька документів про мобілізацію.

Зокрема, народні депутати планують розглянути законопроєкт №10449 про мобілізацію та законопроєкт №11079-1 щодо мобілізації засуджених.

Щодо проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України про вдосконалення відповідальності за військові правопорушення", то в ньому є кілька гучних нововведень. Зокрема, у разі відмови проходити медогляд військовозобов’язаного можуть засудити на строк від 3 до 5 років.

Цю норму хочуть внести до ч. 1 ст. 336 КК України, яка звучатиме так: "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмова від проходження медичного огляду, лікування, в особливий період, на військову службу по призову осіб з-поміж резервістів у особливий період, — карається позбавленням волі терміном від 3 до 5 років". Примітно, що умовного терміну ця стаття не передбачає.

У мережі наголошують, що така норма суперечить Конституції. У статті 28 сказано, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Також у законопроєкті передбачено збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. Якщо документ ухвалять, то штрафи можна буде накладати протягом трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення.

Крім того, хочуть запровадити можливість затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок та військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складання протоколу, а у разі потреби (для встановлення особи та /або з’ясування обставин правопорушення) – до трьох діб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з парламенту відкликали законопроєкт Мар’яни Безуглої та Галини Третьякової, який передбачав позбавлення волі за присвоєння державних функцій. Нардеп пояснив причини.