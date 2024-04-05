Рус

Відмовився від медогляду — сів у в’язницю: стало відомо, коли Рада розгляне скандальний законопроєкт

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Військовозобов’язаних чоловіків можуть позбавити волі на кілька років Новина оновлена 05 квітня 2024, 18:28
Військовозобов’язаних чоловіків можуть позбавити волі на кілька років. Фото armyinform com ua

У Кримінальний та Адміністративний кодекс пропонують запровадити низку змін

Наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроєкт №10379 щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, чоловіків можуть відправляти до в’язниці через відмову від медичного огляду.

Очікується, що законопроєкт розглянуть наступного тижня, 10-11 квітня, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також на порядку денному є ще кілька документів про мобілізацію.

Зокрема, народні депутати планують розглянути законопроєкт №10449 про мобілізацію та законопроєкт №11079-1 щодо мобілізації засуджених.

Щодо проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України про вдосконалення відповідальності за військові правопорушення", то в ньому є кілька гучних нововведень. Зокрема, у разі відмови проходити медогляд військовозобов’язаного можуть засудити на строк від 3 до 5 років.

Цю норму хочуть внести до ч. 1 ст. 336 КК України, яка звучатиме так: "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмова від проходження медичного огляду, лікування, в особливий період, на військову службу по призову осіб з-поміж резервістів у особливий період, — карається позбавленням волі терміном від 3 до 5 років". Примітно, що умовного терміну ця стаття не передбачає.

У мережі наголошують, що така норма суперечить Конституції. У статті 28 сказано, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Також у законопроєкті передбачено збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. Якщо документ ухвалять, то штрафи можна буде накладати протягом трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення.

Крім того, хочуть запровадити можливість затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок та військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складання протоколу, а у разі потреби (для встановлення особи та /або з’ясування обставин правопорушення) – до трьох діб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з парламенту відкликали законопроєкт Мар’яни Безуглої та Галини Третьякової, який передбачав позбавлення волі за присвоєння державних функцій. Нардеп пояснив причини.

Теги:
#Україна #В'язниця #Мобілізація