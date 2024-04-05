В Украине хотят увеличить штраф за неявку в ТЦК по повестке до сотен тысяч гривен: подробности законопроекта

Народные депутаты рассмотрят новые правила уже на следующей неделе

Помимо тюремного срока за отказ от прохождения медосмотра военнообязанных украинцев хотят штрафовать на сумму, больше 200 тысяч гривен. Денежное наказание хотят ввести для тех, кто не является в ТЦК по повестке или иными способами уклоняется от мобилизации.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на нормы законопроекта №10379 "О внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об Административных правонарушениях за нарушение мобилизации", который уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Ожидается, что нардепы его рассмотрят на следующей неделе, 10-11 апреля.

В документе сказано, что за неявку в ТЦК по повестке или другое нарушение закона об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации штраф увеличат до 204 тысяч гривен. На сегодняшний день сумма штрафа составляет 1700–5100 гривен в зависимости от количества нарушений.

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение законов о мобилизации будут рассматривать в "комплекте" с законопроектом Правительства об усилении мобилизации №10449.

Напомним, что еще одной нормой этого законопроекта является введение тюремного срока за отказ от медосмотра. Авторы закона предлагают внести дополнения в статью 336 Уголовного кодекса, нарушение которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украине не нужно мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы противостоять России. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал "мягкую мобилизацию".