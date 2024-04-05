Вже не потрібно 500 тис. осіб: Шмигаль пообіцяв "м'яку мобілізацію" і дав прогноз на рік

За його словами, Україні більше не вистачає озброєння, ніж людей

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після зміни головнокомандувача ЗСУ та низки кроків, які зробив Олександр Сирський, вже немає необхідності мобілізувати 500 тисяч українців. За його словами, мобілізація буде "більш м’якою".

В інтерв’ю естонському виданню ERR у відповідь на питання про необхідність мобілізації 500 тисяч людей Шмигаль сказав, що зі зміною головкому ситуація змінилася. Він провів аудит і розпочав ротацію.

"Ми з президентом контролюємо ситуацію. Ми змінили головнокомандувача, він провів аудит Сил оборони, почалися ротації на лінії фронту — вперше після початку повномасштабної агресії. Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м’якою", — зазначив прем’єр.

Він додав, що, на його думку, протягом цього року будуть виконані всі необхідні завдання щодо мобілізації українців. Щобільше, за його словами, існують нові бригади, в яких є люди, але немає техніки та боєприпасів.

"У нас є нові бригади — вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку і боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані — і ми істотно збільшимо нашу бойову міць", — заявив він.

Варто зазначити, що це не нова заява Шмигаля. Він уже говорив подібне у березні. Тоді він наголосив, що вирішальне значення для зусиль України має фінансування на суму понад 60 мільярдів доларів.

Водночас 3 квітня президент України Володимир Зеленський також заявив, що в Україні не мобілізуватимуть 500 тисяч осіб. За його словами, у цьому зараз немає потреби, але скільки потрібно людей, він не уточнив.

Раніше це підтверджував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил цифру у 500 тисяч осіб було суттєво зменшено.

А ось ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий упевнений, що необхідно не лише мобілізувати 500 тис. осіб, а й потім щомісяця набирати в Сили оборони ще по 20 тисяч. Він додав, що нестача людей в армії відбулася через те, що темпи мобілізації населення за останні півтора року були знижені.