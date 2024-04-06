На голосование вынесут вовремя? Комитет безопасности не успел сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации

Продолжат уже на следующей неделе

На субботу, 6 апреля, было запланировано рассмотрение законопроекта о мобилизации Комитетом Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, но оно не было завершено. Продолжение подготовки ко второму чтению состоится в понедельник, 8 апреля, и, вероятно, вторник, 9 апреля.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он добавил, что начало рассмотрения в зале Верховной Рады ожидается 10 апреля, как и запланировано.

"Комитет по вопросам обороны сегодня не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Продолжение подготовки таблицы ко второму чтению будет в понедельник (может и вторник) на следующей неделе. Ну и 10 апреля очень, вероятно, уже будет в зале Радф начало рассмотрения. А 11-го финальное голосование", — говорится в сообщении.

Нардеп также подчеркнул, что каждая правка должна быть либо учтена, либо отклонена. Поэтому окончательная версия будет после рассмотрения Парламентом и голосования в целом.

Отметим, что экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков рассказал "Телеграфу", что из нового закона убрали наиболее противоречивые нормы по блокированию счетов, ограничению предоставления консульских услуг, однако открытым остался вопрос о транспорте.

Ранее "Телеграф" писал, что Разумков также отметил, что в законопроекте о мобилизации не предусмотрено выделение из государственного бюджета дополнительных средств на ее проведение. И никто не может объяснить, где их брать.