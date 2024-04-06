У Нідерландах обнадіяли заявою про передачу Україні літаків F-16

У Нідерландах готові й надалі надавати допомогу Україні у війні з Росією

Україна може отримати літаки F-16 від Нідерландів вже цього року. Очікується постачання 20 американських винищувачів.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Загалом країна планує передати на озброєння України 24 такі літаки.

"Вони (літаки F-16 — ред.) будуть передані Україні, як тільки все буде готове. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів та технічного персоналу, а також, звичайно, від інфраструктури", — зазначила нідерландський міністр.

Вона нагадала, що над передачею винищувачів працюють не лише Нідерланди, а й Данія, США та інші країни. У Нідерландах не називають точних термінів початку постачання, але сподіваються, що це відбудеться найближчими місяцями.

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо розпочати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", — додала Оллонгрен.

Також міністр Нідерландів відреагувала на чутки про те, що разом із прем’єром Марком Рютте зверталася до США з проханням допомогти Україні з постачанням F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, важливо те, що ми разом із США та Данією змогли прийняти це рішення. З того часу ми дуже завзято працювали, щоб забезпечити його виконання", — сказала Кайса Оллонгрен.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли літаки F-16 з’являться у небі над Україною. Глава МЗС Дмитро Кулєба назвав терміни.