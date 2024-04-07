Ігнор повістки: який передбачено штраф за неявку до ТЦК

За ігнорування повістки керівник ТЦК та СП може притягнути особу до адміністративної відповідальності

Військовозобов’язані в Україні продовжують отримувати повістки не лише особисто в руки, а й знаходять їх у поштових скриньках чи дверях. За неявку до ТЦК по повістці передбачено відповідальність.

Про це Юрист юридичної фірми GRACERS Анастасія Цибулько розповіла "РБК-Україна". За її словами, єдиним способом дізнатися, чи виписали людині штраф за неявку до ТЦК по повістці, якщо її вкидали в поштову скриньку, є перевірити, чи відкрито виконавче провадження у Реєстрі виконавчих проваджень.

Також Цибулько наголосила, що громадяни можуть перевіряти у "Дія", чи відкрито щодо них виконавче провадження.

"Зазвичай за ігнорування повістки керівник ТЦК та СП може притягти особу до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП. Ця стаття містить покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За порушення цієї статті на особу може бути покладений обов'язок сплатити штраф", — Сказала юрист.

Які штрафи передбачені за неявку до ТЦК по повістці

для громадян – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн);

для посадових осіб – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

При повторному правопорушенні розмір штрафу зростає:

для громадян – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

для посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн до 8500 грн).

При цьому Цибулько додала, що вручення повістки, вклавши її в поштову скриньку, є незаконним відповідно до чинного законодавства. Оплата цього штрафу означатиме, що людина визнає свою провину у скоєнні цього правопорушення, хоча незаконні дії було вчинено саме з боку ТЦК та СП.

"Якщо така ситуація знову повториться, то людині випишуть ще більший штраф за повторне вчинення правопорушення. Щобільше, Національній поліції України буде надано право здійснити щодо такої особи адміністративне затримання за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – попередила юрист.

Вона зазначила, що, щоб уникнути цих наслідків, не варто сплачувати такий штраф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців у квітні отримати повістку насамперед.