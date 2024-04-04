Які повістки вручатимуть українцям у квітні: є кілька видів

Один із видів зараз не вручають

У зв’язку з військовим становищем та загальною мобілізацією чоловікам у квітні продовжать вручати повістки. Однак не кожна з них означає, що військовозобов'язаного відправлять на фронт.

Усього є чотири види повісток, але один із них зараз не вручається, бо не відбувається призовна кампанія строковиків. "Телеграф" розповідає, що означає кожна з повісток і які можуть отримати українці.

Йдеться про такі види: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), мобілізаційне розпорядження про направлення на військову службу у порядку загальної мобілізації, а також повістку про заклик на строкову військову службу (зараз не видають). Кожна з них вручається в окремих випадках.

Повістка для уточнення даних

Цей документ вручають військовозобов’язаним, щоб ті з’явилися до ТЦК та СП та оновили дані про себе. Йдеться про внесення до бази даних відомостей про себе — сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей.

Повістка на проходження ВЛК

Назва цієї повістки говорить сама за себе. При отриманні цього повідомлення військовозобов’язаному варто відправити на проходження медкомісії, де буде зроблено висновок, чи придатний чоловік, чи ні.

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид повістки призначається виключно для тих, хто вже пройшов медкомісію та був визнаний придатним для несення військової служби. Після отримання цього виду повістки чоловік прямує до місця проходження ним військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що має бути зазначено у законно врученому порядку денному. Слід зважати на кілька важливих моментів.