ЄСПЛ назвав Україну винною у трагедії в Одесі 2 травня 2014: що кажуть про Росію

Україна повинна буде виплатити компенсації за події 2 травня 2014 року.

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року, визнавши порушення з боку української влади, але також наголосив на ролі Росії у провокуванні трагедії. Україна має виплатити компенсації постраждалим та родичам загиблих.

Як повідомляє Європейська правда, ЄСПЛ, що є інституцією Ради Європи, розглянув позови родичів 25 загиблих і трьох потерпілих під час масових заворушень у місті. Суд визнав, що одеська поліція не вжила необхідних заходів для запобігання насильству, хоча мала відповідні оперативні дані. Зокрема, правоохоронці не змогли запобігти нападу на учасників проукраїнської демонстрації з боку проросійських активістів "антимайдану", що призвело до кривавих сутичок та пожежі у Будинку профспілок, де загинули десятки людей.

Суд кількаразово наголосив у тілі рішення та у його висновках, що першочерговим винуватцем подій є Росія та її діяльність з дестабілізації України. "Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подій… Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників Майдану від російської влади та медіа", – йдеться у рішенні.

Ще один аспект, на який Суд звернув особливу увагу, полягає в тому, що "значна кількість одеських посадовців, причетних до порушень з боку України, згодом втекли до Росії, отримали російське громадянство та побудували там кар’єру на тлі масштабного військового вторгнення Росії в Україну".

За рішенням Суду, Україна порушила статтю Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Держава має виплатити по 15 тисяч євро компенсації родинам загиблих, по 12 тисяч – потерпілим, які отримали серйозні опіки, а також 17 тисяч євро доньці чоловіка, що загинув у пожежі, через довготривале відтермінування видачі тіла для поховання.

Росія не була стороною у позові, однак Суд окремо наголосив на її ролі у дестабілізації ситуації в Україні у 2014 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 лютого, українці вшановували пам'ять Героїв небесної Сотні, які кинули виклик диктатурі та високою ціною власного життя відстояли свободу, вибір на користь демократії та європейського майбутнього. Протест, який на початку був страйком зграйки київських студентів та активістів проти відмови від Асоціації з ЄС, переріс у спротив ширших верств населення по всій країні.