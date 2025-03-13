Не місто, а суцільні руїни. У мережі показали, як виглядає Суджа зараз (відео)

Не вціліло практично жодної будівлі

Бої в Курській області тривають, ЗСУ продовжують спецоперацію там з метою недопущення наступу росіян на Сумську область.

Останніми днями російські війська розпочали контрнаступ і намагаються повернути контроль над Суджею. Українська офіційна сторона не підтвердила інформацію про вихід наших військових із міста, тоді як міністерство оборони РФ вже традиційно поспішило заявити про свій успіх.

Путін, який приніс війну на територію України, тепер отримав її на власній землі. Але яка ціна цих його "перемог" — повне знищення міст та населених пунктів. Окупанти безжально бомбардували Суджу і вдень, і вночі, щоб витіснити звідти українських військових.

На опублікованому відео можна побачити, що від міста залишилися лише руїни. Російська армія не шкодувала боєприпасів для боротьби з ЗСУ, перетворивши Суджу на пустку. Практично не залишилося цілих будівель.

"Російська армія практично повністю знищила місто Суджа авіаударами, місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало", — прокоментував керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Згідно з картами DeepState, ЗСУ утримують околиці Суджі.

Також "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію в Курській області. Зокрема, він сказав, що армія РФ докладає величезних зусиль, не цінуючи життя своїх військовослужбовців і несучи величезні втрати, щоб перенести бойові дії в Харківську та Сумську області.