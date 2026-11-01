У Путіна зробили заяву про розмову із Зеленським: коли вони говорили востаннє

Єдина особиста зустріч президентів відбулася у Франції 2019 року, а останній підтверджений дзвінок – у липні 2020-го.

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У неділю, 1 листопада, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін нібито жодного разу не відмовлявся розмовляти з президентом України Володимиром Зеленським. У Кремлі також цинічно запропонували українському лідеру приїхати на переговори до Москви.

Заяву Ушакова опублікували російські ЗМІ. Зеленський і Путін припинили особисті контакти ще у 2020 році.

Що в Кремлі заявили про розмову із Зеленським

"Чи відповість Путін, якщо йому зателефонує Зеленський? Думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", – сказав Ушаков.

"Він (Зеленський) же передає сигнали через різні джерела. Хоче поговорити, раз уже так хоче вести переговори – нехай приїжджає (до Москви)", – заявив помічник президента Росії.

Коли Зеленський і Путін зустрічалися та телефонували одне одному

Остання й єдина особиста зустріч Зеленського і Путіна відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. Президенти взяли участь у саміті "Нормандської четвірки" разом із Емманюелем Макроном та Ангелою Меркель.

У межах саміту президенти провели й окрему двосторонню бесіду – поговорили тет-а-тет.

Остання офіційно підтверджена телефонна розмова між ними відбулася 26 липня 2020 року. Тоді президенти України та Росії обговорювали узгодження повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що зустріч переговорних команд України та Росії планують провести в першій половині листопада 2026 року. Ушаков назвав її "пристрілювальною" і закликав не покладати великих надій.