"Щоб не було питань": Шмигаль дав обіцянку щодо бронювання військовозобов’язаних

Профільним міністерствам доручено внести оновлену, справедливішу постанову про бронювання найближчим часом

Для забезпечення українських військових, які стоять на захисті нашої країни, потрібні економіка та інфраструктура, що працюють. Одним із ключових питань у цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов’язаних.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. За його словами, обороноздатність нашої країни залишається у пріоритеті і у зв’язку з цим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють Україну.

Прем’єр вважає, що ефективна оборона полягає у синергії зусиль фронту.

"Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань у цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які справді критично важливі", — сказав Шмигаль.

Також він розповів, що дав доручення профільним міністерствам внести оновлену, справедливішу постанову про бронювання найближчим часом. Також було доручено визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", — підсумував Денис Шмигаль.

Водночас глава Мінкульту Ростислав Карандєєв обурився хвилею критики навколо бронювання від мобілізації працівників цирку. Він вважає, що це "неповага до представників культури".

"Як можна робити висновки про важливість закладу культури лише за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи", — написав Карандєєв своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася хвиля мемів після того, як "Пересувний цирк України" нібито внесли до переліку підприємств, які мають статус критично важливих для держави.