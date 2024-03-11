Платне бронювання військовозобов’язаних: нардеп розповів, коли законопроект потрапить до Ради

Наразі є дві версії документа

Законопроєкт про економічне бронювання хочуть зареєструвати у Верховній Раді до кінця березня. Це дозволить підприємцям вносити певні суми до бюджету, щоби отримати відстрочку від мобілізації.

Як розповів голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха у коментарі "Суспільне", зараз розглядаються дві можливі моделі.

За його словами, йдеться про дві моделі — про сплату 35 тисяч гривень, яку запропонували в ОПУ, та 20 тисяч за кожного заброньованого працівника, над чим працює його команда. При цьому вони відрізняються в трьох ключових моментах:

перша модель не враховує фізичних осіб підприємців та не поширюється на них;

у першій моделі частина коштів має надходити до місцевих бюджетів, а не безпосередньо на ЗСУ;

сума в 35 тисяч це більше, ніж мінімальна зарплата в армії (трохи більше ніж 20 тисяч).

"Наша мета – це якраз акумуляція та мобілізація фінансів та фінансових ресурсів, саме на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на якісь фонди інші, а саме на Збройні сили", — розповів Наталуха.

За його словами, законопроєкт буде зареєстрований у Верховній Раді, але він не розглядатиметься в контексті документа про мобілізацію, а буде окремим.

"Бо ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації і, отже, прискорить ротацію та демобілізацію наших солдатів", — наголосив Наталуха.

Нагадаємо, ідею про економічне бронювання вже розкритикували у ЗСУ. Зокрема, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що це лише поглибить переконання про те, що "війна тільки для бідних".