"Чтобы не было вопросов": Шмыгаль дал обещание насчет бронирования военнообязанных

Профильным министерствам поручено внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании в ближайшее время

Для обеспечения украинских военных, которые стоят на защите нашей страны, нужны работающие экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров. По его словам, обороноспособность нашей страны остается в приоритете и в связи с этим каждую неделю принимаются решения, которые усиливают Украину.

Премьер считает, что эффективная оборона заключается с синергии усилий фронта.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", — сказал Шмыгаль.

Также он рассказал, что дал поручение профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании в ближайшее время. Также было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", — подытожил Денис Шмыгаль.

В то же время глава Минкульта Ростислав Карандеев возмутился волной критики вокруг бронирования от мобилизации работников цирка. Он считает, что это "неуважение к представителям культуры".

"Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" – не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела", — написал Карандеев на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилась волна мемов после того, как "Передвижной цирк Украины" якобы внесли в перечень предприятий, которые имеют статус критически важных для государства.