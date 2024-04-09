США забрали зброю у друзів Путіна та передали її ЗСУ: про що йдеться

Тепер це озброєння буде працювати на захист України

Уряд Сполучених Штатів Америки (США) 4 квітня 2024 року передав Збройним силам України (ЗСУ) більш як 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. Це озброєння раніше Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану намагався передати хуситам.

Боєприпаси були вилучені Центральним командуванням США та військово-морськими силами країн-партнерів у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Про це повідомляє Центральне командування США.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

Право власності на ці боєприпаси перейшло до американського Уряду 1 грудня 2023 року. Міністерство юстиції США подало позов щодо конфіскації озброєння від КВІР Ірану. Тепер вилучені зброя та боєприпаси будуть працювати на захист України.

Зазначимо, що Іран підтримує воєнізовані угрупування на близькому Сході. Серед них і єменські хусити, які повинні були отримати від КВІР зброю. Вони разом з ХАМАСом, Хезболлою відносяться до антиамериканської та антиізраїльської "Вісі опору". Основним союзником є Іран, який і надає їм військову та фінансову підтримку. Влада цієї країни співпрацює з РФ та підтримує вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Іран передає Росії ударні дрони "шахеди". РФ щоночі використовує їх для ударів по українських містах, проте ППО ефективно їх збиває. Перевіряється інформація про можливу передачу ракет Fateh-110 та Zolfaghar.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія знайшла нову зброю для України. Її постачання може розпочатись вже найближчим часом.