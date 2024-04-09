Польща має намір скасувати низку виплат для українців: що і коли зміниться

Скасовані будуть не всі програми

Влада Польщі вирішила переглянути допомогу українським біженцям. Насамперед зміни передбачають скасування частини виплат.

Інформація про це було оприлюднено на сайті уряду Польщі. Нині українські біженці можуть легально перебувати в країні до 30 червня 2024 року, але тепер цей термін хочуть продовжити до 30 вересня 2025 року. Якщо документ буде прийнято, то він набуде чинності 1 липня поточного року.

Що стосується скасування низки виплат, то йдеться про програми:

разової виплати 300 злотих для кожного біженця;

виплат за програмою "40+" (тобто виплати для домогосподарств, які дали притулок у себе українцям);

безкоштовне проживання та харчування в колективних центрах для біженців.

Водночас очікується, що принаймні на рік буде збережено такі пільги:

продовження терміну дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, видані громадянам України та строк дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;

доступ до соціальних програм, наприклад, програми "Сім’я 800+";

доступ до ринку праці для українців;

продовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.

Водночас експерти зазначають, що найбільш негативні наслідки матиме скасування програми "40+". Так, представник відділу моніторингу та адвокації Українського дому Олександр Пестріков зазначив, що схоже уряд не розуміє, наскільки величезні масштаби вона має.

За його словами, ініціатива зрозуміла, оскільки хоче ліквідувати можливість перетворити соціальну програму на бізнес. Але звісно, він підкреслює, що через цю програму фінансувався чи не кожен другий будинок, біженців, якими опікувалися громадські організації.

"Обіцяють, що їх передадуть в управління воєводам, але як це буде виглядати, ніхто не знає", — каже Пестріков.

Як повідомлялося раніше, уряд Польщі не зацікавлений у тому, щоб порушувати питання повернення українських біженців на батьківщину. Водночас у країні поки не знають, як вирішити питання їхнього довгострокового перебування.