90 мільйонів знайшов під кущем: грабіжник банку у Львові приголомшив розповіддю, що вирішив суд

Грабіжники винесли з банку 250 тис. грн, понад 2,1 млн. доларів, майже 77 тис. євро, 530 фунтів стерлінгів

Львів’янам Віктору Тимощенку та Юрію Білоусу, підозрюваним у пограбуванні банку "Південний", було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести по мільйону гривень застави. Один із грабіжників не визнає своєї провини.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на підтверджену інформацію від пресслужби Львівської обласної прокуратури. Фігурантів підозрюють у викраденні практично 86 млн гривень, а також дорогоцінних металів.

Камери спостереження допомогли поліції затримати зловмисників одразу після пограбування. При цьому один із підозрюваних заявив, що не грабував банк, а рюкзак із грошима знайшов під кущами.

Встановлено, що приблизно о 23:46 24 березня грабіжники проникли до банку, відкрили металеві сейфи та винесли звідти 250 тис. грн, понад 2,1 млн доларів, майже 77 тис. євро, 530 фунтів стерлінгів. Загалом завдані збитки становили майже 86 млн гривень. Точна сума встановлюється правоохоронцями.

З банку грабіжники вийшли приблизно о 06:50 і втекли з місця події на автомобілі Opel Record. Вже о 07:00 патрульна поліція Львова отримала на грабіжників. Їх вдалося наздогнати на вулиці Городоцькій. При собі вони мали награбоване, а також пінцети, свердло, ножі, ліхтарики, рукавички, балаклави та засоби для відкриття замків.

Як повідомив адвокат одного з підозрюваних у суді, його підзахисний виховує маленьку дитину і нібито є ФОП, але водночас у матеріалах справи йдеться про те, що він безробітній. Також він є членом громадської організації "Вулиця наша" та займався волонтерством. Підозрюваний не визнав своєї провини та попросив зменшити суму застави. Одразу він заявив, що знайшов рюкзак з грошима під кущами.

Віктору Тимощенку та Юрію Білоусу було обрано міру у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Також суд заарештував майно одного із підозрюваних. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Києва було пограбовано пункт обміну валют, розташований у підземному переході. До поліції звернулася співробітниця обмінника, якій грабіжник завдав поранень, та розповіла, як це відбувалося.