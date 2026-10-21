Шоколад Roshen і Millennium в АТБ раптово подешевшали – що встигнути купити до 27 жовтня

У мережі знизили ціни на плитки з начинками, пористий шоколад, вафлі, печиво, батончики та вагові цукерки

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Цього тижня в супермаркетах "АТБ" помітно подешевшали шоколад та інші солодощі. До 27 жовтня покупці можуть придбати плитки Roshen за 37,90 грн, великі шоколадки Millennium Very Peri — за 105,90 грн, а вафлі Roshen Roshetto — лише за 9,90 грн.

Знижки поширюються не лише на шоколад і вафлі, а й на печиво, батончики та цукерки, як раніше писав "Телеграф". Тож ласуни можуть запастися улюбленими смаколиками за вигіднішими цінами, поки діють акційні пропозиції.

Детальніше у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня".

Шоколад Roshen і Millennium: ціни на всі акційні плитки

Молочний шоколад Roshen масою 90 г коштує 37,90 грн замість 67,90 грн. Така сама акційна й попередня ціна у шоколаду Lacmi молочного з молочною начинкою, карамеллю та печивом з какао, 100 г, а також у Roshen Lacmi Fun&Crispy молочного пористого, 85 г.

Ще два різновиди Roshen Lacmi продають по 37,90 грн замість 67,90 грн: молочний з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою, 87 г, та молочний з начинкою зі смаком полуничної панакоти, 90 г.

Великі плитки Millennium Very Peri подешевшали до 105,90 грн замість 172,90 грн. За цією ціною можна купити молочний шоколад з начинкою та печивом масою 270 г або молочний з начинкою та карамелізованим арахісом масою 285 г.

Серед пористого шоколаду Millennium білий та молочний, обидва масою 90 г, коштують по 40,50 грн замість 65,90 грн. Чорний пористий шоколад цього бренду масою 90 г продають за 43,50 грн замість 65,90 грн.

Шоколад Roshen Lacmi зі знижкою до 27 жовтня коштує 37,90 грн

Вафлі та печиво Roshen зі знижками

Вафлі Roshen Roshetto Dark, Roshen Roshetto Milk і Roshen Roshetto Peanut масою 34 г кожні коштують по 9,90 грн замість 14,80 грн. Акційна ціна однакова для всіх трьох різновидів.

Печиво Roshen Lovita зі шматочками глазурі, 150 г, продають за 31,50 грн замість 46,90 грн. Стільки ж коштує печиво Roshen Esmeralda какао зі шматочками глазурі в пакованні такої самої маси – 31,50 грн замість 46,90 грн.

Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut масою 127 г також бере участь в акції. Його ціна становить 28,90 грн замість 42,90 грн.

Вафлі Roshen Roshetto усіх трьох різновидів продають по 9,90 грн замість 14,80 грн

Батончики Nestle, Kit Kat і вагові цукерки

Батончик Nestle Lion масою 42 г подешевшав до 17,90 грн замість 25,90 грн. Більші батончики Nestle Lion White та Nestle Lion King, кожен масою 90 г, продають по 37,90 грн замість 54,80 грн.

За батончик Nestle Kit Kat Chunky King Size масою 64 г акційна ціна становить 41,90 грн замість 59,90 грн. Вафлі Nestle Kit Kat у молочному шоколаді, 41,5 г, коштують 28,50 грн замість 40,90 грн.

Вафлю Nestle Nesquik DUO у молочному шоколаді масою 26 г пропонують за 10,30 грн замість 14,90 грн. Цукерка Nestle Nuts масою 42 г коштує 27,90 грн замість 39,90 грн.

Знижки є і на вагові солодощі. Цукерки "Світоч" "Зоряне Сяйво" продають за 339,90 грн/кг замість 490,55 грн/кг, а цукерки Roshen Galaretka – за 202,50 грн/кг замість 280,99 грн/кг.

В "АТБ" до 27 жовтня діють знижки на батончики Nestle Lion і Kit Kat

Раніше "Телеграф" розповідав, на яке морозиво в "АТБ" діють значні знижки та як покупцям заощадити понад 100 гривень на улюблених ласощах.