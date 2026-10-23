Українці полюють за кавоваркою з "Аврори": скільки вона коштує і чи не має напій запаху пластику
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Користувачка Threads оцінила смак напою та розповіла, чи має бюджетний прилад запах пластику
Крапельна кавоварка з мережі "Аврора" підкорила українців і стала приводом для покупки під впливом трендів.
Користувачка Threads під ніком vladis_browsss розповіла, що теж не втрималася й придбала прилад за 450 гривень. Дівчина вже випробувала обновку та поділилася своїми враженнями від приготованої кави.
"За таку вартість кава непогана, та немає запаху пластику", – написала вона.
Покупчиня показала коробку крапельної кавоварки Hölmer HCD-015B. На пакованні зазначена потужність 330 Вт та рік гарантії. Прилад має знімний багаторазовий фільтр, протикрапельний клапан і захист від перегрівання. Чашка входить до комплекту – на коробці її зображено безпосередньо під місцем подачі напою.
Окрім самої покупки, дівчина показала й готову каву в білій чашці. Свій відгук вона зосередила на двох моментах після використання: смак напою за таку ціну оцінила позитивно, а запаху пластику не відчула.
Тепер за нею бігає майже кожна українка:
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