Українці полюють за кавоваркою з "Аврори": скільки вона коштує і чи не має напій запаху пластику

Користувачка Threads оцінила смак напою та розповіла, чи має бюджетний прилад запах пластику

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Крапельна кавоварка з мережі "Аврора" підкорила українців і стала приводом для покупки під впливом трендів.

Користувачка Threads під ніком vladis_browsss розповіла, що теж не втрималася й придбала прилад за 450 гривень. Дівчина вже випробувала обновку та поділилася своїми враженнями від приготованої кави.

"За таку вартість кава непогана, та немає запаху пластику", – написала вона.

Покупчиня показала коробку крапельної кавоварки Hölmer HCD-015B. На пакованні зазначена потужність 330 Вт та рік гарантії. Прилад має знімний багаторазовий фільтр, протикрапельний клапан і захист від перегрівання. Чашка входить до комплекту – на коробці її зображено безпосередньо під місцем подачі напою.

Крапельна кавоварка Hölmer стала приводом для покупки під впливом трендів

Окрім самої покупки, дівчина показала й готову каву в білій чашці. Свій відгук вона зосередила на двох моментах після використання: смак напою за таку ціну оцінила позитивно, а запаху пластику не відчула.

Покупчиня оцінила смак кави з бюджетної крапельної кавоварки

Тепер за нею бігає майже кожна українка:

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