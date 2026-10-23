Щоб не виїжджали з країни. Пропонують нові правила відстрочки для родин з дітьми

На думку авторів ініціативи, вона не вплине на загальну картину мобілізації

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В Україні пропонують зберігати відстрочку від мобілізації для батьків із багатодітних родин і після повноліття дітей, якщо ті продовжують навчатися. З таким проханням до Кабінету Міністрів звернулися автори петиції: на їхню думку ініціатива має втримати родини від виїзду за кордон перед повноліттям найстаршої дитини та допомогти зберегти матеріальну підтримку студентів.

Чому пропонують зберегти відстрочку й після повноліття дітей

За чинною редакцією закону, на яку посилаються в петиції на сайті Кабміну, право на відстрочку мають батьки, на утриманні яких перебувають троє чи більше дітей віком до 18 років. Однак, йдеться у зверненні, коли найстарша дитина наближається до повноліття, багатодітна сім’я постає перед вибором – виїхати з України або втратити цю підставу для відстрочки.

"Аби не втратити статус і спроможність утримувати сім'ю, чимало родин виїжджають з України у повному складі до досягнення первістком 18 років", – зазначають автори петиції.

Для родин, які залишаються в Україні, йдеться у петиції, постає інша проблема – фінансова нестабільність, поки повнолітня дитина навчається. Автори посилаються на статті 180 та 199 Сімейного кодексу України: батьки й далі матеріально утримують дитину-студента, щоб та могла здобути освіту. За словами авторів, призов батька позбавляє студентів необхідної підтримки.

Як довго пропонують зберігати відстрочку

Автори петиції просять Кабмін підготувати законопроєкт, який має змінити абзац 4 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з пропозицією, батьки багатодітних родин зберігатимуть право на відстрочку, поки їхні повнолітні діти навчаються.

Зберегти відстрочку автори петиції пропонують на період навчання дітей, які досягли 18 років, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти – до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Пропозиція стосується всіх рівнів освіти – від загальної середньої до вищої.

Як автори оцінюють вплив на мобілізацію

Зазначається, що в Україні зареєстровано 325 тисяч багатодітних сімей. Майже 75% із них виховують саме трьох дітей. Автори вважають статистично малою частку батьків, чия найстарша дитина саме зараз досягає повноліття та вступає на денну форму навчання. Тому, на їхню думку, збереження відстрочки для цієї категорії не матиме відчутного впливу на загальні обсяги мобілізації. Автори пов’язують очікуваний результат змін зі скороченням відтоку багатодітних родин за кордон і збереженням людського капіталу України.

"Коли сім'я виїжджає за кордон, держава втрачає не лише одного військовозобов'язаного, а й 3 та більше дітей – молоде покоління, яке інтегрується та залишається навчатися й жити в інших країнах", – наголошують автори петиції.

Збір підписів розпочався 21 жовтня 2026 року, до завершення голосування залишається 90 днів. Щоб Кабінет Міністрів України розглянув звернення, воно має набрати 25 000 підписів.

Важливо! Подання петиції – це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують скасувати нові вимоги щодо відстрочки. Закликають не ухвалювати законодавчі зміни, які ускладнюють отримання відстрочки від мобілізації для родин людей з інвалідністю.