Рада официально убрала демобилизацию через 36 месяцев из законопроекта

Голосов "против" было 21, то есть в десять раз меньше, чем "за"

Из нового законопроекта о мобилизации официально убрали пункт о демобилизации военнослужащих через 36 месяцев. Большинство депутатов проголосовали "за".

Об этом в четверг, 11 апреля, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк после заседания. По его словам, его фракция не голосовала.

"Правка в которой была норма об уборке демобилизации прошла 227 (голосов "за", — Ред.). То есть это положение исключено полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки). P.S. Мы не голосовали", — сказал он.

Так, против проголосовали 27 человек, еще 15 воздержались от голосования, не голосовали — 82. При єтом большая часть проголосовала за то, чтобы убрать демобилизацию из законопроекта.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с военнослужащими, чтобы узнать их мнение насчет вопроса демобилизации и ситуации, которая складывается вокруг этой темы. Некоторые отметили, что военные уже измучены морально и физически, а потому им необходим отдых. Военный Ярослав сказал, что то, что вопрос демобилизации совсем собираются закрыть, — это ужасно.