"Вірю в успіх переговорів": Юлія Тимошенко розповіла, коли чекати на справедливий мир
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Нардепка подякувала українським захисникам за те, що тримають основу для переговорів
Народна депутатка України, голова "фракції Батьківщина", Юлія Тимошенко заявила, що вірить в успіх переговорів. На її переконання, справедливий мир настане якомога швидше.
Про це парламентарка розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".
"Я і бачу, і вірю, і всі ми працюємо для того, щоби настав справедливий мир. Україні потрібен справедливий мир якомога швидше. Це важливо", – сказала вона.
Тимошенко також подякувала українським воїнам за те, що вони створюють основу, для того, щоб переговори були успішними.
Відповідаючи на запитання, коли настане справедливий мир, політикиня зазначила:"Я думаю, що ми всі мріємо, щоб він був уже давно. Політичні глобальні обставини складні, але ми віримо, що цей справедливий мир прийде якомога швидше".
Також нардепка наголосила, що вірить в успіх переговорів.
Що відомо про переговори
Варто зазначити, що Україна, США та Росія готуються до відновлення тристоронніх переговорів, проте остаточної дати зустрічі ще немає.
Як повідомляє Reuters, після зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з главою Росії Володимиром Путіним 21 жовтня Москва заявила про готовність повернутися до переговорів.
Російська сторона називає орієнтир від 10 листопада та можливе місце — Абу-Дабі. Йдеться про зустріч переговорних команд.
Президент України Володимир Зеленський підтримав американську пропозицію провести їх якнайшвидше — бажано на початку листопада.
Раніше "Телеграф" назвав чотири приховані мотиви Путіна тягнути час. Це потреба у тактичній паузі та часі для вивчення американських пропозицій, політична ситуація у США та саміт АТЕС, що наближається.