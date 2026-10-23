"Вірю в успіх переговорів": Юлія Тимошенко розповіла, коли чекати на справедливий мир

Нардепка подякувала українським захисникам за те, що тримають основу для переговорів

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Народна депутатка України, голова "фракції Батьківщина", Юлія Тимошенко заявила, що вірить в успіх переговорів. На її переконання, справедливий мир настане якомога швидше.

Про це парламентарка розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Я і бачу, і вірю, і всі ми працюємо для того, щоби настав справедливий мир. Україні потрібен справедливий мир якомога швидше. Це важливо", – сказала вона.

Тимошенко також подякувала українським воїнам за те, що вони створюють основу, для того, щоб переговори були успішними.

Відповідаючи на запитання, коли настане справедливий мир, політикиня зазначила:"Я думаю, що ми всі мріємо, щоб він був уже давно. Політичні глобальні обставини складні, але ми віримо, що цей справедливий мир прийде якомога швидше".

Також нардепка наголосила, що вірить в успіх переговорів.

Юлія Тимошенко на 10-му Українському Жіночому Конгресі. Фото: "Телеграф"

Що відомо про переговори

Варто зазначити, що Україна, США та Росія готуються до відновлення тристоронніх переговорів, проте остаточної дати зустрічі ще немає.

Як повідомляє Reuters, після зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з главою Росії Володимиром Путіним 21 жовтня Москва заявила про готовність повернутися до переговорів.

Російська сторона називає орієнтир від 10 листопада та можливе місце — Абу-Дабі. Йдеться про зустріч переговорних команд.

Президент України Володимир Зеленський підтримав американську пропозицію провести їх якнайшвидше — бажано на початку листопада.

Раніше "Телеграф" назвав чотири приховані мотиви Путіна тягнути час. Це потреба у тактичній паузі та часі для вивчення американських пропозицій, політична ситуація у США та саміт АТЕС, що наближається.