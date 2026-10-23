Американці масово відмовляються від ванн: що встановлюють замість них
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Власники житла дедалі частіше обирають практичність, доступність і візуально вільніший простір
Ще недавно велика ванна здавалася майже обов’язковою частиною затишної оселі. Наразі ж під час ремонту американці частіше обирають душові кабіни, але не прості, а більшого розміру.
Як пише американське видання House Beautiful, власники житла дедалі частіше облаштовують великі душові замість традиційної ванни, бо у них зручніше рухатися. Це підтверджує статистика – ванну прибрали під час чверті з виконаних у 2026 ремонтів в США. В майже 80% випадків її замінила велика душова.
Чим велика душова приваблює власників більше за ванну?
Вона може займати менше місця. За продуманого планування навіть велика душова все ж менша за ванну – звільниться простір для полиць, шафок та інших потрібних речей.
Індивідуальні потреби. Душову простіше пристосувати до індивідуальних потреб: наприклад, зробити вхід без високого бортика або встановити зручне сидіння чи поручні.
Естетичний вигляд. Прозорі італійські душові, які значно популярніші зараз ніж стандартні душові кабіни, створюють відчуття великого простору і можуть бути дуже стильними.
Хто від ванної не відмовився
Відмовлятися від ванн остаточно ніхто не поспішає. Вони зручні для родин із маленькими дітьми, а тим, хто любить полежати в теплій воді, без них не обійтися. Там, де це дозволяє площа та кількість ванних кімнат, воліють лишати щонайменше одну ванну, а іншу робити душовою.
Як повідомляв "Телеграф", звичний мінімалізм у ванних кімнатах поступиться місцем сміливим кольорам і тактильним фактурам у 2027 році. Тренд ремонту ванних кімнат поєднує практичне перепланування з виразнішим оформленням.