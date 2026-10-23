"Коли болить зуб, ми хочемо відрізати голову": Железняк пояснив, що не так із новими правилами бронювання

Заброньованих можуть поменшати

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В Україні готують зміни до правил бронювання працівників, які викликали дискусії щодо підходів до мобілізації та ролі військового керівництва в ухваленні таких рішень. Водночас залишаються питання щодо ефективності чинних механізмів мобілізації та боротьби з корупцією.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він пояснив, коли можуть ухвалити постанову про бронювання, чи поповнять розброньовані працівники лави ЗСУ та чому вважає виконання чинних законів ключовою умовою для розв'язання проблем із мобілізацією.

Коли ухвалять постанову про бронювання

— Коли можуть ухвалити постанову про бронювання? Чи є вже розуміння щодо термінів?

— Мають ухвалити цього тижня. Коли саме — я не знаю.

— Чому під час підготовки постанови не радилися з народними депутатами?

— Там у них ідея яка була, що Ставка (Ставка Верховного Головнокомандувача — ред.) прийняла, треба виконати, як завжди немає часу. Не знаю. Після того, як ми внесли постанову, вони трохи почали консультації. І дай Боже, щоб я не помилявся, але буде краще.

Останній інсайт, про який я писав: вони залишили 95% і 95%( квота бронювання для ПЕК та ОПК — 95%. — ред.), а якщо хочеш 100%, то йдеш до координаційного центру. Уже не так. Прибрали історію із квотуванням щодо тих, хто не підлягає мобілізації. Тобто обов'язковість координаційного центру прибрали (рекомендаційний характер), а рішення приймають міністерства. Є багато нюансів, але порівняно з початковою позицією, нібито вона буде змінена.

Чи наполягають військові на змінах

— Деякі ваші колеги з оборонного комітету вважають, що координаційного центру взагалі не має бути, а зміни до постанови — це жорстка позиція військових. Вони справді лобіюють ці зміни?

— Це позиція Генштабу. Там кажуть, що їм не вистачає людей, що кількість заброньованих зростає, і пропонують розібратися, чому це відбувається. Зловживання є? Є. Чесно, що тут говорити — вони є. Проблема в тому, що в нас, коли болить зуб, ми хотіли відрізати голову.

Є Ставка, і рішення ухвалили так, як ухвалили.

Ярослав Железняк

Чи поповнять розброньовані працівники лави ЗСУ

— Після зміни постанови певну кількість людей можуть позбавити бронювання. Чи поповнять вони лави ЗСУ?

— Є статистика, яка свідчить, що достатньо мала кількість людей, яких розброньовують, потім іде до ЗСУ. Але подивимося. Напевно, якась частина поповнить військо. Логічно. Або що вони робитимуть — сидітимуть удома чи шукатимуть якісь квазіваріанти?

— Тобто вони можуть залишитися вдома й перейти до категорії ухилянтів?

— Зокрема. Але не обов'язково вони стануть ухилянтами. Їх можуть і не призвати. Така історія.

Але це велика проблема. Є ще СЗЧ, є люди, які так чи інакше перебувають поза контролем, є ті, хто покидає країну.

Чому посилення відповідальності не розв'яже проблему

— Багато ваших колег критикують уряд і кажуть, що мобілізаційний ресурс шукають "під ліхтарем". Чому водночас немає нових жорстких обмежень для ухилянтів і військовослужбовців, які СЗЧ? Чи планують такі зміни?

— Це не уряд, це Ставка. Якби почали виконувати навіть ті закони, які вже є, ситуація була б кращою. Але поки що ми цього не бачимо.

— Тобто посилювати відповідальність немає сенсу, якщо чинні закони не виконують?

— Можна посилювати для галочки. Але інституції мають працювати.

Чи є корупція в ТЦК? Є. І конкретний прайс є — ваші колеги прямо про це публікують. Можна ж поставити просте завдання: чи можемо ми це побороти?

Ми справді віримо, що ніхто не знає? Велика кількість людей знає. Навіть я знаю з історій про те, як із кожного підприємства, з кожного працівника беруть по 2000 доларів. Задокументувати це для правоохоронців — три секунди.

Це масова історія. Тож просте питання: хто це кришує і чому немає реакції? Ми справді віримо, що вони всі не бачать?

Раніше "Телеграф" розповідав, як уряд хоче змінити бронювання від мобілізації.