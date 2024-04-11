"Рассмотрели" половину правок по законопроекту о мобилизации: Рада продолжает работать после полуночи

Нардепы продолжают работать в коммендантский час

В среду, 10 апреля, Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о мобилизации из-за огромного количества правок. Немногие оставшиеся в зале заседаний нардепы продолжили рассматривать их до поздней ночи.

Об этом рассказали в своих telegram-каналах нардепы Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос"). Так согласно сообщению Железняка в 23:40 была рассмотрена 2147-я правка, что является ровно половиной от всего их количества.

Отмечается, что после полуночи в зале заседаний осталось 32 парламентария, чего явно недостаточно, чтобы принять какую-либо из правок, но хватает, чтобы их отклонять.

"Ближе к полуночи начинается философская дискуссия среди депутатов, а если кто-то после 23:59 вызовет полицию в Раду, они должны отреагировать на нарушение комендантского часа или нет?", — пошутил Железняк.

В то же время Гончаренко в своем канале сообщил, что Рада намерена продолжать работу даже несмотря на комендантский час.

Стоит отметить, что всего к документу было внесено 4294 правки, а на принятие первой половины ушло более 8 часов, но нардепы надеются, что вторая половина пойдет быстрее.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал, что именно предусматривает новый законопроект о мобилизации и какие нормы там остались.