У видавництві "Фронезис" вийде друком книга про заступника Бандери та Праведника народів світу Федора Вовка – Борис Ложкін

Федір Вовк, який змінив на еміграції ім'я на Іван Вовчук, під час Голокосту врятував від смерті багатьох євреїв Нікополя, за що разом із дружиною Єлизаветою Шкандель був удостоєний ізраїльським Меморіалом "Яд Вашем" звання Праведник народів світу. Вовк був також одним із лідерів Організації українських націоналістів, що руйнує міф про українців-антисемітів, написав у Facebook президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

"Віцепрезидент УГВР під головуванням Романа Шухевича, заступник Степана Бандери в ОУН і при цьому – Праведник народів світу. Випадок Вовка серед українських націоналістів не є унікальним. Багато членів ОУН під час Голокосту, ризикуючи життям, надавали притулок євреям та підробляли документи, перетворюючи їх на українців", — розповів Ложкін.

Детальну історію життя одного з лідерів ОУН та Праведника народів світу у книзі "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука" виклав Олег Проценко. Наразі книга, за підтримки Vovk Foundation, готується до друку у видавництві "Фронезис".

Багато фактів про Вовчука (Вовка) у цій праці будуть опубліковані вперше.

"Про націоналіста-Праведника мають дізнатися якнайбільше людей, не лише в Україні, а й за кордоном. Це допоможе руйнації міфу про українців-антисемітів та ще більше зміцнить відносини між українцями та євреями", — зазначив президент ЄКУ.