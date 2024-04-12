Фотосесія після смертельної сутички на дорозі. Як складається життя у Балоги-молодшого

Чоловік на свободі, а справа досі в суді та не дуже швидко просувається

Племінник закарпатського політика Віктора Балоги ходив на фотосесії з вагітною дружиною. А ще пів року тому юнак став винуватцем смертельної сутички. Інший учасник розбірок загинув, розпочалося слідство, а Віктор вийшов під заставу.

"Телеграф" розповідає, як справи у непростої закарпатської сімейки зараз:

Впливова родина

Підозрюваний — Віктор Балога-молодший, його батько Павло Балога, є колишнім нардепом (VII та VIII скликань) та рідним братом політика Віктора Балоги.

Двоюрідний брат хлопця — мер Мукачева Андрій Балога.

Бійка на дорозі

Інцидент трапився вночі 10 серпня 2023 року в Ужгороді. Між 29-річним кардіологом Іваном Туроком, який керував автомобілем Skoda, та 23-річним Балогою на Volkswagen Touareg стався конфлікт.

Кардіолог Іван Турок

Суперечка переросла в бійку, в ході якої Балога ударив водія "Skoda". Чоловік впав на землю та втратив свідомість, а Балога покинув місце події. Травмованого госпіталізували до реанімації з травмою голови.

Чоловік помер вранці 17 серпня, тоді ж Балогу за підозрою у причетності до смерті лікаря затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119, тобто вбивство через необережність.

Суд

Спочатку Ужгородський суд взяв Віктора Балогу-молодшого під варту без застави. Його дружина була на четвертому тижні вагітності.

Та вже 3 жовтня 2023 року суд змінив рішення і дозволив відпустити Балогу під заставу у розмірі 1,3 млн грн.

Потерпілі матір та дружина загиблого заявили про відсутність претензій. Балога хотів укласти договір на утримання малолітнього сина потерпілої до досягнення ним повноліття.

Далі у листопаді обвинувальний акт повернули прокурору для усунення недоліків і з листопада прокуратура в апеляції оскаржує це рішення. А на останньому засіданні одна суддя взяла самовідвід (всього їх 3), бо її брат виносив рішення першої інстанції.

Що робить Балога зараз

Віктор Балога з дружиною

Як бачимо, Балога-молодший після внесення застави досі на свободі, справа не рухається. Він фотографувався з вагітною дружиною Дар’єю. Відповідні світлини можна було побачити в Instagram дівчини.

Віктор Балога з дружиною та сином

А нещодавно у пари вже народився син. Зараз Дар’я вже виставляє сторі прогулянок з малюком у візочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров зручно влаштувався у СІЗО. Зробив ремонт, встановив великий плазмовий телевізор та провів інтернет.