Фотосессия после смертельной потасовки на дороге. Как складывается жизнь у Балоги-младшего

Человек на свободе, а дело до сих пор в суде и не очень быстро продвигается

Племянник закарпатского политика Виктора Балоги ходил на фотосессии с беременной женой. А еще пол года назад юноша стал виновником смертельной стычки. Другой участник разборок погиб, началось следствие, а Виктор вышел на свободу под залог.

"Телеграф" рассказывает, как дела у непростой закарпатской семейки сейчас:

Влиятельная семья

Подозреваемый — Виктор Балога-младший, его отец Павел Балога, является бывшим нардепом (VII и VIII созывов) и родным братом политика Виктора Балоги.

Двоюродный брат парня — мэр Мукачева Андрей Балога.

Драка на дороге

Инцидент произошел ночью 10 августа 2023 в Ужгороде. Между 29-летним кардиологом Иваном Туроком, управлявшим автомобилем Skoda, и 23-летним Балогой на Volkswagen Touareg произошел конфликт.

Кардиолог Иван Турок

Спор перерос в драку, в ходе которой Балога ударил водителя "Skoda". Мужчина упал на землю и потерял сознание, а Балога покинул место происшествия. Травмированный был госпитализирован в реанимацию с травмой головы.

Мужчина скончался утром 17 августа, тогда Балогу по подозрению в причастности к смерти врача задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности).

Суд

Сначала Ужгородский суд взял Виктора Балогу-младшего под стражу без залога. Его жена была на четвертой неделе беременности.

Но уже 3 октября 2023 г. суд изменил решение и разрешил отпустить Балогу под залог в размере 1,3 млн грн.

Потерпевшие мать и жена погибшего заявили об отсутствии претензий. Балога хотел заключить договор о содержании малолетнего сына потерпевшей до достижения им совершеннолетия.

Далее в ноябре обвинительный акт был возвращен прокурору для устранения недостатков и с ноября прокуратура в апелляции оспаривает это решение. А на последнем заседании одна судья взяла самоотвод (всего их 3), потому что ее брат выносил решение первой инстанции.

Что делает Балога сейчас

Виктор Балога с супругой

Как видим, Балога-младший после внесения залога до сих пор на свободе, дело не продвигается. Он фотографировался с беременной женой Дарьей. Соответственные фотографии можно было увидеть в Instagram девушки.

Виктор Балога с женой и сыном

А недавно у пары родился сын. Сейчас Дарья уже выставляет старые прогулки с малышом в коляске.

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