СБУ прийшла з обшуками до одного з керівників УПЦ МП: чим він відомий

"Відзначився" не тільки великою любовʼю до Росії

Служба безпеки України у пʼятницю, 12 квітня, прийшла з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Примітний він для СБУ підтримкою Росії та виправданням збройної агресії проти України.

Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела. Водночас інформації про те, в чому саме його підозрюють, ще немає.

"Він відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом з Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України", — зазначили співрозмовники видання.

Нагадаємо, ми писали, що контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі ФСБ РФ створити власну агентурну мережу у прикордонних районах на півночі України. Ворожі агенти мали збирати розвіддані про Сили оборони та сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Зазначається, що у виправній колонії на Житомирщині викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Потенційними "кандидатами" для вербування були ув’язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Основний фігурант також мав вийти на волю протягом найближчого часу.