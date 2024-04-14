У приміщенні було близько сотні людей: у самому центрі Львова потужно спалахував ресторан (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

Увечері 13 квітня у самому центрі Львова сталася масштабна пожежа. Її можна було побачити із різних куточків міста.

Про це повідомляють у мережі. За їхніми даними, інцидент стався на вулиці Гнатюка у будівлі готелю Rius. Всередині будівлі горів ресторан YOKI.

Дим від пожежі здіймався високо в небо. Це можна побачити на багатьох знімках з місця подій.

Як стало відомо, у ресторані на цей момент знаходилися десятки відвідувачів. На щастя, рятувальники спрацювали чітко та оперативно. Вони швидко прибули на місце та евакуювали 74 особи. З них 5 – співробітники закладу. Ніхто з них не постраждав.

Крім фото в мережі, також поширюють і відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в центрі Києва спалахнула серйозна пожежа. Дим від нього виднівся з різних куточків міста.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася масштабна пожежа в екопарку на Осокорках. За даними пресслужби ДСНС, вогонь охопив близько 2 га території біля озера. Горіли заказники "Осокорківські луки" та "Озеро Тягліше".