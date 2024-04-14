В помещении было под сотню человек: в самом центре Львова мощно полыхал ресторан (видео)

К счастью, никто не пострадал

Вечером 13 апреля в самом центре Львова произошел масштабный пожар. Его можно было увидеть из различных уголков города.

Об этом сообщают в сети. По их данным, инцидент произошел на улице Гнатюка в здании отеля "RIUS". Внутри здания горел ресторан YOKI.

Дым от пожара поднимался высоко в небо. Это можно увидеть на множестве снимков с места событий.

Как стало известно, в ресторане в этот момент находились десятки посетителей. К счастью, спасатели сработали четко и оперативно. Они быстро прибыли на место и эвакуировали 74 человека. Из них 5 — сотрудники заведения. Никто из них не пострадал.

Помимо фото в сети также распространяют и видео с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева вспыхнул серьезный пожар. Дым от него виднелся из различных уголков города.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел масштабный пожар в экопарке на Осокорках. По данным прессслужбы ГСЧС, огонь охватил около 2 гектаров территории у озера. Горели заказники "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглее".