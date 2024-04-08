Над Дарницьким районом Києва стовп чорного диму: у столиці спалахнула потужна пожежа, подробиці (відео)
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Рятувальники вже на місці
Увечері 8 квітня у столиці України спалахнула потужна пожежа. Дим від неї видніється з різних куточків міста.
Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, інцидент стався у Дарницькому районі міста. За словами очевидців, спалахнула покинута будівля поблизу парку Партизанської слави.
На фото можна побачити, що туди вже прибули пожежники. Вони розпочали ліквідацію займання.
Також можна побачити і саму палаючу будівлю. Нею є двоповерхова споруда.
Причина пожежі наразі невідома. На сторінках рятувальників у соціальних мережах наразі немає жодної інформації.
Тим часом у мережі з’являється все більше відео та фото з займанням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’ятницю, 5 квітня, на Київщині у місті Бровари ввечері пролунали два потужні вибухи. Очевидці кажуть, що потім почалася сильна пожежа, над містом здіймався стовп диму.
Також "Телеграф" писав, що у Києві потекла ще одна станція метро. У мережі вже публікують фотографії.