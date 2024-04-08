Над Дарницьким районом Києва стовп чорного диму: у столиці спалахнула потужна пожежа, подробиці (відео)

Рятувальники вже на місці

Увечері 8 квітня у столиці України спалахнула потужна пожежа. Дим від неї видніється з різних куточків міста.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, інцидент стався у Дарницькому районі міста. За словами очевидців, спалахнула покинута будівля поблизу парку Партизанської слави.

На фото можна побачити, що туди вже прибули пожежники. Вони розпочали ліквідацію займання.

Також можна побачити і саму палаючу будівлю. Нею є двоповерхова споруда.

Причина пожежі наразі невідома. На сторінках рятувальників у соціальних мережах наразі немає жодної інформації.

Тим часом у мережі з’являється все більше відео та фото з займанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’ятницю, 5 квітня, на Київщині у місті Бровари ввечері пролунали два потужні вибухи. Очевидці кажуть, що потім почалася сильна пожежа, над містом здіймався стовп диму.

Також "Телеграф" писав, що у Києві потекла ще одна станція метро. У мережі вже публікують фотографії.