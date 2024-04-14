П'яний криворіжець "прославився" тим, що помочився на меморіал Героям: його батько виявився військовим

На молодика відкрили кримінальне провадження

У Кривому Розі молодик напідпитку спаплюжив меморіал на честь загиблих героїв, що встановили місцеві мешканці на Поштовому проспекті. Інцидент стався в ніч проти 13 квітня.

Відповідне відео у своєму Telegram виклав місцевий мешканець та активний громадський діяч Олексій Таймурзін. Зазначається, що стенди з зображенням полеглих героїв не постраждали.

На інцидент звернула увагу місцева поліція. 13 квітня хулігана затримали, ним виявився місцевий мешканець, на ім'я Віталій Голобородько. Чоловік стверджує, що його батько з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Сам Віталій – 30-річний офісник, який часто тусить в клубах, пише паблік у Telegram "Свої. Кривий Ріг".

Згідно з повідомленням правоохоронців, нині "за фактом хуліганських дій біля Меморіалу Героїв у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження".

"Поліцейські встановили 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння 12 квітня близько 23-ї години вчинив хуліганські дії на Меморіалі Героїв. Для документування правопорушення на місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група Криворізького районного управління поліції. За даним фактом дізнавачі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

"А коли від нього будуть привселюдні вибачення та громадські роботи з прибиранням?" — обурюються криворіжці під дописом про затримання чоловіка. Питання про прогулянки п'яних громадян у комендантську годину теж залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Хмельниччині стався конфлікт між військовими та жінкою. Повідомляється, що остання справила фізіологічні потреби у ТЦК і зробила це не у туалеті.