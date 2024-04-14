В Кривом Роге мужчина "прославился", помочившись на мемориал Героям: его отец оказался военным

На молодого человека возбудили уголовное производство

В Кривом Роге подвыпивший молодой человек осквернил мемориал в честь погибших героев, который установили местные жители на Почтовом проспекте. Инцидент произошел в ночь на 13 апреля.

Соответствующее видео в своем Telegram выложил местный житель и активный общественный деятель Алексей Таймурзин. Отмечается, что стенды с изображением павших героев не пострадали.

На инцидент обратила внимание местная полиция. 13 апреля хулиган был задержан, им оказался местный житель по имени Виталий Голобородько. Мужчина утверждает, что его отец с первых дней полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Сам Виталий – 30-летний офисник, который часто тусит в клубах, пишет паблик в Telegram "Свої. Кривий Ріг".

Согласно сообщению правоохранителей, ныне "по факту хулиганских действий возле Мемориала Героев в Кривом Роге возбуждено уголовное производство".

"Полицейские установили 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения 12 апреля около 23 часов совершил хулиганские действия на Мемориале Героев. Для документирования правонарушения на место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Криворожского районного управления полиции. По данному факту дознаватели внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

"А когда от него будут публичные извинения и общественные работы по уборке?" — возмущаются криворожцы под сообщением о задержании мужчины. Вопрос о прогулках пьяных граждан в комендантский час тоже остается открытым.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Хмельницкой области произошел конфликт между военными и женщиной. Сообщается, что последняя справила нужду прямо в ТЦК и сделала это не в туалете.