Угорське коріння можна визначити і по прізвищу: перевірте своє

Ці прізвища частіше зустрічаються у західних областях

За сотні років частина українських земель встигла побувати у складі різних держав і зазнати їх культурного впливу. Цей вплив міг виявлятися в різних сферах, включаючи мову, культуру і, звичайно, імена та прізвища.

У деякі історичні періоди такий вплив поширювала Угорщина. Насамперед це стосується того періоду, коли територія нинішньої Закарпатської області входила до складу тоді ще Австро-Угорської імперії.

Тому не дивно, що там можна зустріти багатьох людей, чиї прізвища можуть здатися надто незрозумілими для мешканців інших українських областей.

Ковач — походить від "kovács", що означає "коваль";

Боднар — швидше за все походить від угорського "bodnár", що означає "бобер". У давнину такі прізвища могли брати люди, які займалися виловом цього звіра або виготовлення предметів з хутра;

Балога — походить від "balog", що означає не дуже розумних людей, хоча існує думка, що таке прізвище також могли отримувати шульги;

Молнар — походить від "molnár", що означає "мірошник";

Пап чи Папп — походить від угорського "pap", що означає "священик";

Сабо — слово "sabó" позначає "шевець";

Шош — походить від "sós", що перекладається як "солоний" і може означати людину, яка працювала в соляних шахтах.

Варто зазначити, що навіть нині ці прізвища найчастіше зустрічаються на Закарпатті, але іноді їх можна зустріти далеко за його межами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища раніше належали тим, хто був ювелірами. Є два такі родові імені.