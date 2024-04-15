Венгерские корни можно определить и по фамилии: проверьте свою
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Эти фамилии чаще встречаются в западных областях
За сотни лет часть украинских земель успела побывать в составе разных государств и подвергнуться их культурному влиянию. Это влияние могло проявляться в различных сферах, включая язык, культуру и, конечно, имена и фамилии.
В некоторые исторические периоды такое влияние распространяла и Венгрия. В первую очередь это касается того периода, когда территория нынешней Закарпатской области входила в состав тогда еще Австро-Венгерской империи.
Поэтому неудивительно, что там можно встретить многих людей, чьи фамилии могут показаться слишком непонятными для жителей других украинских областей.
- Ковач — происходит от "kovács", что означает "кузнец";
- Боднар — скорее всего происходит от венгерского "bodnár", что означает "бобер". В давние времена такие фамилии могли брать люди, которые занимались отловом этого зверя или же изготовление предметов из меха;
- Балога — происходит от "balog", что обозначает не очень умных людей, хотя существует мнение, что такую фамилию также могли получать левши;
- Молнар — происходит от "molnár", что значить "мельник";
- Пап или Папп — происходит от венгерского "pap", что означает "священник";
- Сабо — слово "sabó" обозначает "сапожник";
- Шош — происходит от "sós", что переводится, как "соленый" и может обозначать человека, который работал в соляных шахтах.
Стоит отметить, что даже в настоящее время эти фамилии чаще всего встречаются на Закарпатье, но иногда их можно встретить далеко за его пределами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше принадлежали тем, кто были ювелирами. Есть два таких родовых имени.