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Венгерские корни можно определить и по фамилии: проверьте свою

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Венгерские корни можно определить и по фамилии: проверьте свою Новость обновлена 15 апреля 2024, 20:44

Эти фамилии чаще встречаются в западных областях

За сотни лет часть украинских земель успела побывать в составе разных государств и подвергнуться их культурному влиянию. Это влияние могло проявляться в различных сферах, включая язык, культуру и, конечно, имена и фамилии.

В некоторые исторические периоды такое влияние распространяла и Венгрия. В первую очередь это касается того периода, когда территория нынешней Закарпатской области входила в состав тогда еще Австро-Венгерской империи.

Поэтому неудивительно, что там можно встретить многих людей, чьи фамилии могут показаться слишком непонятными для жителей других украинских областей.

  • Ковач — происходит от "kovács", что означает "кузнец";
  • Боднар — скорее всего происходит от венгерского "bodnár", что означает "бобер". В давние времена такие фамилии могли брать люди, которые занимались отловом этого зверя или же изготовление предметов из меха;
  • Балога — происходит от "balog", что обозначает не очень умных людей, хотя существует мнение, что такую фамилию также могли получать левши;
  • Молнар — происходит от "molnár", что значить "мельник";
  • Пап или Папп — происходит от венгерского "pap", что означает "священник";
  • Сабо — слово "sabó" обозначает "сапожник";
  • Шош — происходит от "sós", что переводится, как "соленый" и может обозначать человека, который работал в соляных шахтах.

Стоит отметить, что даже в настоящее время эти фамилии чаще всего встречаются на Закарпатье, но иногда их можно встретить далеко за его пределами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше принадлежали тем, кто были ювелирами. Есть два таких родовых имени.

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#Украина #Венгрия #Фамилии