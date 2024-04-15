Венгерские корни можно определить и по фамилии: проверьте свою

Эти фамилии чаще встречаются в западных областях

За сотни лет часть украинских земель успела побывать в составе разных государств и подвергнуться их культурному влиянию. Это влияние могло проявляться в различных сферах, включая язык, культуру и, конечно, имена и фамилии.

В некоторые исторические периоды такое влияние распространяла и Венгрия. В первую очередь это касается того периода, когда территория нынешней Закарпатской области входила в состав тогда еще Австро-Венгерской империи.

Поэтому неудивительно, что там можно встретить многих людей, чьи фамилии могут показаться слишком непонятными для жителей других украинских областей.

Ковач — происходит от "kovács", что означает "кузнец";

Боднар — скорее всего происходит от венгерского "bodnár", что означает "бобер". В давние времена такие фамилии могли брать люди, которые занимались отловом этого зверя или же изготовление предметов из меха;

Балога — происходит от "balog", что обозначает не очень умных людей, хотя существует мнение, что такую фамилию также могли получать левши;

Молнар — происходит от "molnár", что значить "мельник";

Пап или Папп — происходит от венгерского "pap", что означает "священник";

Сабо — слово "sabó" обозначает "сапожник";

Шош — происходит от "sós", что переводится, как "соленый" и может обозначать человека, который работал в соляных шахтах.

Стоит отметить, что даже в настоящее время эти фамилии чаще всего встречаются на Закарпатье, но иногда их можно встретить далеко за его пределами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше принадлежали тем, кто были ювелирами. Есть два таких родовых имени.