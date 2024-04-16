Справа нардепа Ніколаєнка, який збив дівчину на смерть: розслідування завершено, скільки йому світить

Нардеп систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості

Державне бюро розслідування (ДБР) звершило розслідування кримінального провадження щодо нардепа від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. ДТП сталась на трасі Київ-Чоп у селі Березівка у листопаді минулого року.

Про це йдеться на порталі ДБР. Депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, Андрій Наколаєнко рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості всупереч вимогам правил дорожнього руху. За даними слідства, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год. Також таке перевищення зафіксувала одна з камер у межах населеного пункту, де сталася аварія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

Наслідки аварії

"У цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", — йдеться на сайті ДБР.

Правоохоронці встановили, якби водій дотримувався вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасно загальмував трагедії можна було б уникнути.

Під час слідства встановлено, що нардеп систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України", — повідомляє ДБР.

Николаєнку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Проте наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Раніше "Телеграф" писав, що п'яний депутат намагався наїхати на правоохоронця під час комендантської години.