Дело нардепа Николаенко, сбившего девушку насмерть: расследование завершено, сколько ему светит

Нардеп систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости

Государственное бюро расследования (ДБР) завершило расследование уголовного производства по нардепу от "Батькивщины" Андрею Николаенко, который в Житомирской области сбил насмерть 18-летнюю девушку. ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в селе Березовка в ноябре прошлого года.

Об этом идет речь на портале ДБР. Депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, Андрей Наколаенко двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости вопреки требованиям ПДД. По данным следствия, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч. Также такое превышение зафиксировала одна из камер в пределах населённого пункта, где произошла авария. Это подтвердила и фототехническая экспертиза.

Последствия аварии

"В настоящее время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", — говорится на сайте ДБР.

Правоохранители установили, если бы водитель соблюдал требования ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременно затормозил трагедии можно было бы избежать.

В ходе следствия установлено, что нардеп систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности, только в течение 2022-2023 годов в отношении его было вынесено 22 постановления по ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Народный депутат Украины подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины", — сообщает ДБР.

Николаенко грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Однако следователи ДБР открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Ранее "Телеграф" писал, что пьяный депутат пытался наехать на милиционера во время комендантского часа.