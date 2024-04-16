Изьятие у граждан авто на нужды ВСУ: политтехнолог жестко поставил на место депутатов

Руслан Рохов считает, что авто могут пойти не на нужды ВСУ

Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации, согласно которому предусматриваются ограничения для уклоняющихся в праве вождения, а также могут мобилизовывать транспортные средства для нужд армии. В частности, могут безвозмездно изъять авто у граждан и предприятий или организаций.

Политтехнолог Руслан Рохов в эфире Ранок.LIVE рассказал, что, по его мнению, это решение просто абсурдно. Он жестко "прошелся" по депутатам и указал на "подводные камни" в новом законе.

В частности, Рохов подчеркнул, что изъятие авто — это полный абсурд. Сначала народным избранникам следует показать пример и отдать свои внедорожники на ВСУ. "У нас также в государственных органах есть внедорожники — от больших до маленьких. Пусть начнут с себя", — говорит Рохов. Только тогда можно будет обращаться к остальному населению.

По его мнению, это работает, когда депутаты Верховной Рады покажут пример. Однако само решение называет ничтожным с точки зрения права, ведь граждане будут судиться. Тогда государство должно будет компенсировать стоимость авто.

Кроме того, политтехнолог считает вполне вероятным то, что изъятые у граждан и юрлиц автомобили могут уйти не на фронт. Ими могут пользоваться, например, военные из ТЦК и СП.

Ранее Телеграф писал, у кого и при каких условиях могут изъять транспорт во время войны. Народный депутат дал четкий ответ.