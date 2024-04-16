Його створять на кожного: що таке електронний кабінет призовника та коли запрацює

Згода військовозобов’язаних для наповнення та актуалізації реєстру не потрібна

У законопроєкті про мобілізацію в Україні, який у четвер, 11 квітня, прийняла Верховна Рада міститься норма про електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде окремий сайт, на якому дані військовозобов'язаної особи будуть оцифровані.

Запустити електронний кабінет планують вже влітку. Міноборони зазначили, що створять його для кожного військовозобов’язаного, незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися, та реєструватись у ньому буде правом, а не обов’язком.

Зазначається, що цей кабінет стане одним зі способів оновлення персональних даних як альтернатива фізичному візиту чи подання даних через ЦНАП. Новий законопроєкт зобовʼязує впродовж 60 днів усіх військовозобов’язаних оновити дані. Зокрема уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Міноборони зазначає, що громадянин зможе долучити самостійно документи для оновлення інформації. Авторизація відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис, а також що функціоналу електронного сповіщення немає і про такий метод виклику до ТЦК наразі не йдеться.

Також кабінет покликаний зменшити корупційні та бюрократичні процеси, поліпшити взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій та спростити отримання соціальних послуг на кшталт отримання компенсацій чи продовження відстрочки від служби. Військовозобов’язані зможуть отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.

Реєстр "Оберіг" та які дані будуть про військовозобовʼязаного

Зауважимо, що вже у грудні 2023 року була завершена робота над реєстрами призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Реєстр назвали назву "Оберіг" і на той час містив 750 тис. записів. Деякі ТЦК почали його використовувати, проте електронний кабінет військовозобов’язаного ще не працює.

Планується, що така система допоможе позбутись черг за довідками та зменшити корупційні ризики в ТЦК.

У базі даних реєстру містяться персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 17 до 60 років. "Оберіг" наповнюється даними з різних державних реєстрів, а також інформацією, зібраною працівниками ТЦК та СП. З інших реєстрів в "Оберіг" підтягуватиме таку інформацію: ПІБ, місце проживання (реєстрації), дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту, картка обліку податків, судимості. Також додаватимуться службові дані, зокрема про проходження служби, участь в бойових діях, військове звання та спеціальність. Окрім цього електронні адреси, відомості про водійські права, дозвільні документи на зброю тощо.

Закон наголошує, що згода призовників, військовозобов’язаних і резервістів на обробку їхніх персональних даних для наповнення та актуалізації реєстру не потрібна. Інформація підтягуватиметься з РАЦСу, міграційної служби, ДПС, МВС, Мінветеранів прикордонної служби, міністерства охорони здоров’я тощо.

На сьогодні за законом доступ до реєстру мають Міноборони, Генштаб ЗСУ, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки та ТЦК та СП як органи ведення реєстру.

Наразі військовозобов’язані можуть перевірити наявність та правдивість відомостей про себе лише звернувшись із запитом до ТЦК. Але з часом це має стати доступним через електронний кабінет. Також дані у реєстрі можна змінювати та видаляти, якщо вони не відповідають дійсності. Для цього потрібно подавати заяву.

Раніше "Телеграф" писав, що військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оновити дані військово-облікових документів