Кращий шлях для надання допомоги – ухвалити сенатський законопроєкт, вважають у Білому домі та серед демократів

Президент США Джозеф Байден та лідери Конгресу під час телефонної розмови 14 квітня досягли консенсусу щодо того, що Конгрес повинен вжити швидких дій для ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю. Починаючи з 15 квітня, Конгрес буде працювати над ухваленням допомоги.

Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє ABC News. За його словами, на зустрічі були присутні також спікер Палати представників, трампіст Майк Джонсон, голова демократичної меншості в Палаті Хакім Джеффріс та голова республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Шумер зазначив, що найкращий спосіб надати Україні та Ізраїлю допомогу – це ухвалити в Палаті представників сенатський варіант законопроєкту про іноземну військову допомогу. Йдеться про законопроєкт на 95 млрд доларів США, який Сенат ухвалив у лютому і який вже два місяці на догоду експрезиденту Дональду Трампу та його МАГА-"зашквареним" блокує спікер Джонсон.

Як писав "Телеграф", питання надання США фінансової допомоги Україні у війні з Росією, яке тягнеться з жовтня минулого року, має бути, нарешті, розглянуте цього тижня. Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер.

В жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів. З того часу законопроєкт пройшов скрізь справжні терня і все ніяк не міг дістатися до зір.

Чимало політиків намагалися спрогнозувати, коли у США зрештою проголосують за пакет допомоги й чи проголосують взагалі. Зрештою, 1 квітня американський конгресмен дав прогноз щодо голосування за допомогу Україні. Це мало відбутися в першій декаді квітня, та, зрештою, як бачимо, так і не відбулося.